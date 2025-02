Sven Väth zeigt in einem Fotoband die wichtigsten Momente seiner Karriere als Techno-DJ und erzählt die Geschichten dazu.

Gunther Reinhardt 27.02.2025 - 16:33 Uhr

Anfang der 1980ern teilt sich ein lockiger Teenager in den Klubs auf Ibiza nur die Tanzfläche mit Superstars wie Grace Jones oder George Michael. Wenig später ist er selbst einer von ihnen. In dem im Vinylformat veröffentlichten Bildband „Sven Väth – 4 Decades Behind the Decks: A Journey of Music, Magic and Euphoria“ erzählt der Techno-DJ Sven Väth in Bildern und Texten aus seinem Leben.