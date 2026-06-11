Sven Wassmer Vom Skater zum 3-Sterne-Koch
Sven Wassmer gehört zu den Top-Köchen Europas. In seinem Restaurant Memories in Bad Ragaz verbindet er Kindheitserinnerungen mit alpiner Präzision. Sein Ziel ist klar definiert.
Sven Wassmer gehört zu den Top-Köchen Europas. In seinem Restaurant Memories in Bad Ragaz verbindet er Kindheitserinnerungen mit alpiner Präzision. Sein Ziel ist klar definiert.
Diese Käse-„chnöpfli“, wie sie hier heißen, wird man so schnell nicht mehr vergessen. Und schon ergibt der Restaurantname Sven Wassmer Memories, was übersetzt Erinnerungen heißt, gleich doppelt Sinn: Es sind die Kindheitserinnerungen von Koch Sven Wassmer, die hier neu dargeboten werden, und den Gästen wiederum bleibt der satte Geschmack noch lange im Gedächtnis.