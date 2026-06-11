 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. StZ Extra
  4. Genuss-Sache

  6. Vom Skater zum 3-Sterne-Koch

Sven Wassmer Vom Skater zum 3-Sterne-Koch

Sven Wassmer: Vom Skater zum 3-Sterne-Koch
1
Sven Wassmer gehört zu den besten Köchen in Europa. Foto: Lukas Lienard, Montage: Sebastian Ruckaberle

Sven Wassmer gehört zu den Top-Köchen Europas. In seinem Restaurant Memories in Bad Ragaz verbindet er Kindheitserinnerungen mit alpiner Präzision. Sein Ziel ist klar definiert.

Freizeit & Unterhaltung: Anja Wasserbäch (nja)

Diese Käse-„chnöpfli“, wie sie hier heißen, wird man so schnell nicht mehr vergessen. Und schon ergibt der Restaurantname Sven Wassmer Memories, was übersetzt Erinnerungen heißt, gleich doppelt Sinn: Es sind die Kindheitserinnerungen von Koch Sven Wassmer, die hier neu dargeboten werden, und den Gästen wiederum bleibt der satte Geschmack noch lange im Gedächtnis.

 

Sven Wassmer, Jahrgang 1986, gehört zu den wenigen Drei-Sterne-Köchen der Schweiz und zu den prägenden Figuren der modernen europäischen Spitzengastronomie. Seine Arbeit wirkt ruhig, fast zurückgenommen, und gleichzeitig radikal präzise. Und bodenständig ist er auch noch.

Vom Skateboarder zum Sternekoch

Wassmer wächst in der Schweiz auf, ganz nah zur deutschen Grenze, in Stein am Rhein. Die Landschaft seiner Kindheit besteht aus Gärten, Obstbäumen und einem Keller voller Wintergemüse. Die Großeltern besitzen viel Land. Dort wachsen Apfel-, Birnen- und Kirschsorten nebeneinander. Im Keller werden Kartoffeln eingelagert, Gemüse konserviert. Es sind der Garten der Großeltern und der Geschmack der Käsechnöpfli der Oma, die ihn prägen. Schon früh ist ihm klar, dass er Koch werden möchte. „Lebensmittel hatte ich schon immer extrem gern“, sagt Wassmer. Auch wenn es kitschig klänge, so stand er schon mit vier, fünf Jahren in der Küche und wollte helfen. Weil der Herd aber zu gefährlich war für den Bub, wurde er zum Salatsaucenkönig. Mal als Vinaigrette mit Essig-Öl, dann eher ein French Dressing mit Schmand. „Ich konnte nie ein Gedicht für Nikolaus, aber ich konnte ihm die Rezepte für Salatsaucen aufsagen“, erinnert sich Wassmer.

Unsere Empfehlung für Sie

Doppelinterview Schmaus und Feckl: „Hör zum Denken auf und machs einfach“: Vom Lehrling zum WM-Koch

Doppelinterview Schmaus und Feckl „Hör zum Denken auf und mach's einfach“: Vom Lehrling zum WM-Koch

Anton Schmaus ist Koch der deutschen Nationalmannschaft. Gelernt hat er in Ehningen. Ein Gespräch zwischen Schmaus und Franz Feckl über Disziplin, Ochsenschwanz und die perfekte Bolo.

Seine Lieblingsbeschäftigung als Kind und Teenager aber: Skateboard fahren. „Da war ich schon gut mit dabei“, so Wassmer, nur zur Profikarriere eines Tony Hawk reichte es dann doch nicht. Noch heute trägt er die Hosen eher weit, und coole Turnschuhe in der offenen Küche. Kickflips macht er weiter in seiner Freizeit. Aber vielleicht hat ihm der Sport schon früh viel gelehrt, was er heute brauchen kann: Skateboarding verlangt Wiederholung, Konzentration und Disziplin. Ein Trick entsteht durch unzählige Versuche. Die Parallelen zur Spitzenküche sind offensichtlich, wo man es nur mit Stringenz und Ehrgeiz nach ganz oben schafft.

Amanda Bulgin-Wassmer und Sven Wassmer. Foto: Lukas Lienhard

Heute ist Sven Wassmer gleich mehrfach besternt: sein Restaurant Sven Wassmer Memories trägt drei Sterne, das Restaurant Verve by Sven hat einen Stern und man bekommt hier auch gesundes Frühstück. Gelernt hat er in Basel im Suisse Hotel, es folgten Stationen bei Andreas Caminada in Schloss Schauenstein, dann London, wo sich auch seine Idee der alpinen Küche formte. Es war im Viajante bei Nuno Mendes im Londoner Town Hall Hotel, wo er jeden Tag fangfrischen Meeresfisch zum verarbeiten bekam. Nachts wurde auf den Booten vor den britischen Küsten angerufen, am nächsten Morgen war der Fisch in der Küche. Köche aus vielen Ländern arbeiteten gemeinsam, tauschten Ideen aus, lernten voneinander. Und die Arbeit in London veränderte seinen Blick auf die Schweiz. Aus der Distanz erkannte er die Qualität der alpinen Produkte: Bergkräuter, Milch, Wildpflanzen. So entstand die Idee der modernen Alpenküche. Wassmer denkt bewusst über nationale Grenzen hinaus. Die Alpen verlaufen durch mehrere Länder. Kulinarische Identität folgt seiner Meinung nach Landschaften, nicht Politik. „Ein Rösti aus der besten Bergkartoffel mit einem Spiegelei ist wahnsinnig gut“, erklärt Wassmer.

Bergsaibling mit karamellisiertem Sennenrahm, eines seiner absoluten sogenannten Signature Gericht. Foto: PR

Er nennt es moderne Alpenküche, was er seit 2019 hier macht. Zirbenzapfen, Tannenöl, Bergspargel kommen zum Einsatz – und sogar sein ultrafrischer Oona Alpenkaviar von Stören, die in natürlich warmem Bergquellwasser aufwachsen. Seine Frau Amanda Wassmer-Bulgin, die er schon mehr als zwei Jahrzehnte kennt, ist Wine Director und hat mit dem Team eine beeindruckende alkoholfreie Begleitung entwickelt.

Die besten Ideen in der Küche entstehen ja häufig aus Fehlern. Das bekannteste Beispiel ist wohl die Tarte Tatin, bei der eine der zahlreichen Legenden besagt, dass ein schon fertiger Apfelkuchen Stéphanie Tatin aus den Händen fiel. Quel Malheur! Um ihn zu retten, habe sie ihn einfach mit der Fruchtseite nach unten wieder in die Form gelegt, mit neuem Teig bedeckt und noch einmal gebacken.

Die besten Ideen entstehen aus Zufällen

Wassmers Tarte Tatin-Moment, wenn man so möchte, ist sein Bergsaibling mit karamellisiertem Sennenrahm, eines seiner absoluten sogenannten Signature-Gerichte. Von der Sennerei Andeer hatte er eines Tages sehr viel Sahne da, er wollte sie einreduzieren lassen, vergaß den Topf auf dem Herd. Als er wieder an die Sahne dachte, fing sie an sich zu trennen, daraus entstand die Sauce für seinen Saibling. Es ist einer dieser „luschdigen“ Anekdoten, die Sven Wassmer erzählt.

Das finale Gericht dann ist alles andere als instagramtauglich, aber mit das Beste, was man essen kann. Ein blassrosa Saibling in hellbrauner Sauce, garniert mit Tannennadeln, ist zwar kein Augenschmaus, doch der erste Bissen entfaltet ein unvergessliches Geschmackserlebnis. Der über Heu geräucherte Fisch aus dem Val Lumnezia ist so zart, dass er auf der Zunge zergeht und harmoniert auf wunderbare Weise mit den erdigen Noten der Sauce aus karamellisiertem Rahm und Tannenöl.

Unsere Empfehlung für Sie

Exklusiv-Interview Guide Michelin: Wo waren Sie zuletzt beeindruckt, Herr Chefinspektor?

Exklusiv-Interview Guide Michelin Wo waren Sie zuletzt beeindruckt, Herr Chefinspektor?

Wie geht es der deutschen Sterneküche wirklich? Der Chefinspektor spricht über Trends, neue Konzepte und warum gerade junge Talente Hoffnung machen.

Tanne ist für ihn ein Sinnbild für die Alpen. Und er mochte die Bäume schon in seiner Kindheit. „Luschdig“ sagt Wassmer oft und gerne – und „Vollmundigkeit“. Ihm geht es ums Gefühl, weiß, dass alles beim Kochen Geduld braucht. „Wir fermentieren. Das ist ja nichts Neues, das ist ein alter Zopf“, so Wassmer. „Doch das dauert, bis man genau den Geschmack trifft, den man möchte.“ Saiblingsgarum und Pilzgarum, es dauert seine Zeit bis ein Gang so weit ist, dass er serviert werden kann. Und was da auf den Tisch kommt, ist anders als etwa das Fleisch reifer Kühe. Elf Jahre wurde das Braunvieh am Bodensee alt, das Fleisch darf noch 40 bis 60 Tage reifen, bevor es mit einem wahnsinnig guten Kartoffelpüree im berühmten Robuchon-Verhältnis, das heißt 1:1 von Kartoffeln und Butter, serviert wird.

Was Sven Wassmer in seinem Restaurant Memories in Bad Ragaz, einem Grand Resort mit heilendem Thermalwasser in einem kleinen Kurort am Fuße des Pizols, schafft, ist zudem eine Atmosphäre des Vertrauens. Die Küche ist komplett offen, was für die Gäste bedeutet, dass sie sehen, wie gegrillt, angerichtet wird. Für Wassmer ist Kulinarik Kommunikation. Warum er Koch geworden ist? „Ich möchte Menschen glücklich machen“, sagt Wassmer. Und eben auch Erinnerungen schaffen.

Sven Wassmer und seine Restaurants

Seit 2019 ist Wassmer Culinary Director im Grand Resort Bad Ragaz. Er verantwortet dort zwei Restaurant: das Sven Wassmer Memories, das mit drei Michelin Sternen ausgezeichnet ist. Und außerdem das Verve by Sven (ein Michelin-Stern).

www.memories.ch

Hinweis: Die Recherchereisen für diesen Beitrag wurden zum Teil unterstützt von Veranstaltern, Hotels, Restaurants und/oder Tourismus-Agenturen. Dies hat keinen Einfluss auf den Inhalt unserer Berichterstattung.

Weitere Artikel zum Thema Genuss-Sache finden Sie hier.

Weitere Themen

Renommierte Adressen in der Schweiz: Drei Schwaben sorgen in Zürich für kulinarische Glanzpunkte

Renommierte Adressen in der Schweiz Drei Schwaben sorgen in Zürich für kulinarische Glanzpunkte

Von Backnang ins Baur au Lac, von Heilbronn ins Dolder Grand und von Holzmaden in den Widder. In den renommiertesten Adressen von Zürich kochen und backen Schwaben.
Von Anja Wasserbäch
Porträt der Köchin Elif Oskan: „Kochen ist das Schönste auf der ganzen Welt“

Porträt der Köchin Elif Oskan „Kochen ist das Schönste auf der ganzen Welt“

Elif Oskan begeistert im TV, aber ihre wahre Leidenschaft gehört der Küche. Im Zürcher Gül lebt sie ihre anatolischen Wurzeln aus – authentisch, emotional und einfach köstlich.
Von Anja Wasserbäch
Gourmetcity München: Mehr als Weißwurst: Münchens kulinarischer Höhenflug

Gourmetcity München Mehr als Weißwurst: Münchens kulinarischer Höhenflug

München hat alles, von dem ganz Deutschland träumt: vor allem sehr gute Restaurants. Und jede Menge Tradition. Eine Spurensuche zwischen Taxi-Semmel und Kaviar.
Von Anja Wasserbäch
Abschied von Stuttgarts La Fenice: Vom Wirt zum Landwirt: La Fenice-Gastgeber kehrt nach Italien zurück

Abschied von Stuttgarts La Fenice Vom Wirt zum Landwirt: La Fenice-Gastgeber kehrt nach Italien zurück

Fast drei Jahrzehnte lang war er Vincenzo Gorgolione Gastgeber im La Fenice – und für viele Gäste eine feste Größe in Stuttgart. Ende Juni schließt ein Kapitel.
Von Anja Wasserbäch
Landgasthof auf der Ostalb: „Man muss jeden Gast herkochen“ – Zang ist kein touristischer Selbstläufer

Landgasthof auf der Ostalb „Man muss jeden Gast herkochen“ – Zang ist kein touristischer Selbstläufer

Warum Dorfwirtshäuser verschwinden – und einer auf der Ostalb trotzdem bleibt. Ein Dorf, ein Wirt und die Frage, wie man heute noch Gäste bekommt.
Von Anja Wasserbäch
Neue Gastronomie in Stuttgart: Churros, Kaiserschmarrn und Co. – „Süßes macht die Leute happy“

Neue Gastronomie in Stuttgart Churros, Kaiserschmarrn und Co. – „Süßes macht die Leute happy“

Donuts haben den Anfang gemacht: Immer mehr Franchise-Konzepte konzentrieren sich auf eine Süßspeise. Warum? „Salziges gibt es genug“, findet ein Betreiber.
Von Kathrin Haasis
Neues Restaurant Jalin im Westen: Stuttgart statt Berlin – warum Vietnamesen hier ihren Gastro-Traum wahrmachen

Neues Restaurant Jalin im Westen Stuttgart statt Berlin – warum Vietnamesen hier ihren Gastro-Traum wahrmachen

Das Jalin haben Tin Bui und Ngyen Ngyen nach ihrer Tochter benannt. Wie viele Vietnamesen bauen sie auf der Gastronomie ihre Zukunft auf. Immer mehr zieht es von Berlin nach Stuttgart.
Von Kathrin Haasis
Porträt Zizi Hattab: Von der Softwareingenieurin zur veganen Sterneköchin

Porträt Zizi Hattab Von der Softwareingenieurin zur veganen Sterneköchin

Koche lieber ungewöhnlich: wie es Zineb „Zizi“ Hattab zu den Großen der Welt schaffte und von Koryphäen wie Andreas Caminada bis Massimo Bottura lernen durfte.
Von Anja Wasserbäch
Zu Besuch bei Jan Hartwig: Trollinger zur Jakobsmuschel – ist es Deutschlands bestes Restaurant?

Zu Besuch bei Jan Hartwig Trollinger zur Jakobsmuschel – ist es Deutschlands bestes Restaurant?

Jan Hartwig ist der Koch der Superlative. Von null auf drei Sterne und topp in allen Bestenlisten. Wie schmeckt es im Jan in München?
Von Anja Wasserbäch
Pizza und Pasta: Amore mio – eine Ode an die italienische Küche

Pizza und Pasta Amore mio – eine Ode an die italienische Küche

Die italienische Küche ist Weltkulturerbe. Eine Expertin erklärt, warum Pasta weit über Mehl und Wasser hinausgeht und ein Gefühl vermittelt. Und was im perfekten Bolognese-Rezept ist.
Von Anja Wasserbäch
Weitere Artikel zu Genuss-Sache Restaurant Europa Schweiz Alpen London Stuttgart Rhein Lebensmittel Sport
 
 