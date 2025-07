Die Handballerin Anni Horn vom SV Kornwestheim wurde diese Woche für das European Youth Olympic Festival (EYOF) im Team Deutschland nominiert

elke rutschmann 10.07.2025 - 11:34 Uhr

Sie freut sich schon jetzt, wenn die deutsche Nationalhymne erklingt in der Sporthalle im nordmazedonischen Skopje. „Ja, es ist für mich eine große Ehre, das Nationaltrikot tragen zu dürfen“, sagt Anni Horn. Die Jugendspielerin des SV Kornwestheim wurde diese Woche für das European Youth Olympic Festival (EYOF) für das Team Deutschland nominiert. Rund 3000 junge Athletinnen und Athleten aus 48 europäischen Ländern werden in Skopje vom 20. bis 26. Juli in 15 verschiedenen Sportarten antreten. Mit dabei bei der Handball U17-Nationalmannschaft Anni Horn, die zum 15-köpfigen Kader des DHB zählt.