Swingerin spricht Klartext So ist es im Swingerclub
Nur ältere Paare? Schmuddelig? Aufdringliche Männer? „Ganz und gar nicht.“ Eine Stuttgarterin berichtet über ihre Erfahrungen im Swingerclub und was sie Anfängern raten würde.
Nur ältere Paare? Schmuddelig? Aufdringliche Männer? „Ganz und gar nicht.“ Eine Stuttgarterin berichtet über ihre Erfahrungen im Swingerclub und was sie Anfängern raten würde.
Seit mehr als zwei Jahren besucht Larissa* regelmäßig Swingerclubs. Früher mit ihrem Mann, von dem sie mittlerweile getrennt lebt, aktuell mit ihrem neuen Partner, mit dem sie eine „Freundschaft-Plus“ verbindet, wie sagt. „Ich war schon immer ein sexuell sehr aktiver Mensch“, stellt die selbstbewusste Frau klar. Nur weil Kinder, Karriere und Haus den Alltag bestimmen, höre die Lust an der Lust nicht auf. Das Swingen je wieder sein zu lassen, kann sich die 47-jährige Stuttgarterin daher nun, nachdem sie einmal den Fuß in die Swingerwelt gesetzt hat, nicht mehr vorstellen. Mögen Partner kommen und gehen. Der Swingerclub, der bleibt.