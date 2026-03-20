Eigentlich sollte dieses Gebäude längst verschwunden sein. Das Areal des alten Bahnhofs in Montabaur war für den Abriss vorgesehen. Doch Peter und Regina setzten sich dafür ein, dass zumindest ein Teil der Geschichte erhalten bleibt – das alte Stellwerkhäuschen.
Heute fällt vor allem die rot-weiße Fassade mit dem großen Schriftzug „Montabaur“ ins Auge. Sie erinnert an die ursprüngliche Funktion des rund 110 Jahre alten Gebäudes. Bis in die 1950er Jahre wurden hier Weichen gestellt und Schranken bedient, später diente es noch als Schrankenposten. Mit dem Rückbau der Bahnstrecke im Jahr 2000 verlor das Häuschen endgültig seine Funktion – und verfiel.