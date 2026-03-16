Seit fast drei Jahrzehnten lebt Blanca Knodel an einem der ungewöhnlichsten Orte Deutschlands: im Blauen Turm von Bad Wimpfen. 134 Stufen führen zu ihrer 53-Quadratmeter-Wohnung im rund 800 Jahre alten Bauwerk.
16.03.2026 - 09:08 Uhr
134 Stufen führen hinauf zu Blanca Knodel. Wer den Aufstieg auf den Blauen Turm in Bad Wimpfen geschafft hat, landet bei der Türmerin – und manchmal auch in einem Gespräch über ihr außergewöhnliches Zuhause. Seit 1996 lebt sie in dem rund 800 Jahre alten Turm, als erste selbstständige Frau in der langen Geschichte des Bauwerks.