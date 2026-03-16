Seit fast drei Jahrzehnten lebt Blanca Knodel an einem der ungewöhnlichsten Orte Deutschlands: im Blauen Turm von Bad Wimpfen. 134 Stufen führen zu ihrer 53-Quadratmeter-Wohnung im rund 800 Jahre alten Bauwerk.

134 Stufen führen hinauf zu Blanca Knodel. Wer den Aufstieg auf den Blauen Turm in Bad Wimpfen geschafft hat, landet bei der Türmerin – und manchmal auch in einem Gespräch über ihr außergewöhnliches Zuhause. Seit 1996 lebt sie in dem rund 800 Jahre alten Turm, als erste selbstständige Frau in der langen Geschichte des Bauwerks.

Was früher ein wichtiger Posten zur Stadtverteidigung war, ist heute vor allem eine touristische Attraktion. Die früheren Türmer mussten nach Feuern und Feinden Ausschau halten und die Glocke läuten. Blanca Knodel dagegen öffnet vor allem Besuchern den Zugang zum Turm.

Eine Türmerin und ihre „Mautstelle“

Ein Bewegungsmelder kündigt jeden Gast an. Besonders an Wochenenden und Feiertagen folgt ein Besucher oft auf den nächsten. Bad Wimpfens Altstadt gilt als eine der schönsten Deutschlands. An ihrer kleinen „Mautstelle“ kassiert Blanca Knodel das Eintrittsgeld für den Turm.

Reich wird sie mit dem Job nicht. Sie wohnt allerdings mietfrei und erhält einen Anteil der Einnahmen. Viel wichtiger ist ihr etwas anderes: der Kontakt mit Menschen.

„Die ganze Welt kommt zu mir“, sagt sie. „Ich freue mich immer, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.“

Wer den Aufstieg geschafft hat, darf manchmal auch einen Blick in ihre Wohnung werfen.

Ein mittelalterliches Tiny House

53 Quadratmeter groß ist Blancas Wohnung im Turm – für sie ein mittelalterliches Tiny House. Doch als sie vor fast drei Jahrzehnten einzog, war davon zunächst wenig zu sehen.

„Als ich hier eingezogen bin, war das nur ein großer, weißer Raum mit nackten Wänden“, erinnert sie sich.

Knodel zog mit ihren drei Kindern ein. Damals waren sie acht, neun und elf Jahre alt. Die Familie tauschte eine Sechs-Zimmer-Wohnung gegen den Turm – und damit gegen deutlich weniger Platz.

Mit viel Einfallsreichtum baute sie den Raum um: Zwischenwände und Zwischenböden entstanden, alles exakt geplant. Für den Sohn entstand ein vier Quadratmeter großes Zimmer, für die beiden Töchter ein sechs Meter breites Stockbett.

„Alles war auf den Zentimeter genau geplant“, sagt sie lachend.

Da lediglich der Turm selbst unter Denkmalschutz steht, konnte sie ihre Wohnung im Inneren frei gestalten.

Alltag mit vielen Treppen

Die größte Herausforderung sind heute die Treppen. 134 Stufen führen bis zu ihrer Wohnung. Einkäufe werden mit den Jahren anstrengender.

Häufig bittet sie Besucher um Hilfe, Taschen bis in den dritten Stock zu tragen. Von dort aus hilft ein kleiner Lastenaufzug weiter – eine Konstruktion, die per Handkurbel betrieben wird.

„Ich versuche nicht mehr so oft nach unten zu gehen“, sagt sie. Zwei- bis dreimal pro Woche reiche inzwischen aus.

Leben im 800 Jahre alten Bauwerk

Der Blaue Turm hat seinen eigenen Charakter und seine Tücken. Unten sind die Mauern rund drei Meter dick, oben nur noch etwa einen Meter.

Isolierung gibt es praktisch keine. Im Winter wird es kalt, im Sommer dagegen schnell sehr warm. Geheizt wird mit Nachtspeicheröfen.

Auch die Bausubstanz macht sich bemerkbar. 2017 musste Blanca Knodel ihren Turm verlassen. Risse im Bauwerk machten eine umfassende Sanierung nötig.

Fünf Jahre lang lebte sie im „Exil“. Erst 2022 konnte sie in ihr Zuhause zurückkehren.

Ein Lebenstraum

Für Blanca Knodel hat der Turm eine besondere Bedeutung. Sie stammt aus einer der ältesten Familien Bad Wimpfens. Der Blaue Turm war für sie immer ein Stück Heimat und dort zu wohnen ein lang gehegter Traum.

Als sich 1996 die Chance bot, bewarb sie sich um den Posten der Türmerin. Auch ihre Kinder waren sofort begeistert.

Heute, fast drei Jahrzehnte später, ist sie noch immer dort.

„Ich bin so glücklich, wieder hier zu sein“, sagt sie. „Für mich ist das sehr besonders hier wohnen zu dürfen und so, als Türmerin, auch ein Stück Geschichte dieser Stadt zu sein.“

Zu sehen ist Blanca Knodel in der Sendung „Traumhaft Wohnen – Die ARD Room Tour“ am Montag, den 16. März 2026 um 21 Uhr im SWR. Die Folge ist eine Wiederholung vom 31. Dezember 2023.