So hatten sich das Juliane und Philipp mit ihrer alten Villa nicht vorgestellt. Kostenexplosion, Handwerkermangel und die Schwangerschaft von Juliane machten die Sanierung zu einer Zerreißprobe für die junge Familie. Doch Juliane und Philipp gaben nicht auf.
07.04.2026 - 10:51 Uhr
Eine imposante Treppe, hohe Decken und Türen mit filigranen Details – als Juliane und Philipp Ende 2021 eine Altbau-Villa aus dem Jahr 1910 kauften, war die Begeisterung groß. Eigentlich sollte das Haus 2022 „ganz gemütlich“ renoviert werden. Doch Corona-Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs sorgten für finanzielle und organisatorische Herausforderungen. Materialpreise stiegen, Handwerker waren schwer verfügbar, Kalkulationen gerieten ins Wanken.