Unter anderem das Biotop Zugwiesen, der Kanu-Club Marbach und die Gemeinde Hessigheim werden am Freitag in der SWR-Serie „Expedition in die Heimat“ näher vorgestellt.

Der Neckar im Kreis Ludwigsburg wird am kommenden Freitagabend, 16. August, in der TV-Reihe „Expedition Heimat“ des SWR vorgestellt. Das teilt der Sender mit. Moderatorin Annette Krause hat sich dafür mit Neckarguide Uli Ostarhild auf einen Streifzug durch das Neckarbiotop „Zugwiesen“ bei Ludwigsburg begeben.

Die Expedition beginnt in Remseck mit Anna Bröll und Stefan Teuber vom Kanuverleih „Die Zugvögel“. Kurios: ein Grill-Floß auf dem Neckar, das man zu Ausflügen und zum Feiern mieten kann. In Ludwigsburg besucht Krause außerdem das Imker-Fest zur Vergabe der Jungvölker an die Neu-Imker. Weiter geht es entlang der Steillagen zum Kanu-Club Marbach und nach Hessigheim. Ebenfalls eng mit dem Neckar verbunden ist Musiker und Schauspieler Michael Gaedt. Auf den Ausflugsschiffen des Neckarkäpt’n hat er die Ansagen gesprochen und bringt so den Gästen die Heimat ein Stück näher.

Lesen Sie auch

Die Sendung ist zu sehen am 16. August von 20.15 bis 21 Uhr und bereits ab Donnerstag um 16 Uhr auf www.ARDMediathek.de.