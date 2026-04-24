SWR Symphonieorchester Bruckner aus finnischer Sicht
Beim SWR-Symphonieorchester stellen sich die Dirigentin Eva Ollikainen und der Geiger Inmo Yang vor. Und wie war’s?
Beim SWR-Symphonieorchester stellen sich die Dirigentin Eva Ollikainen und der Geiger Inmo Yang vor. Und wie war’s?
Eine mittelalterliche Stadt, Morgendämmerung, Waldesrauschen: Mit diesen Worten hat Anton Bruckner einem Freund beschrieben, was er in seiner vierten Sinfonie in Töne fasste. Auch den Titel „Romantische Sinfonie“ hat der Komponist, den sein Kollege Gustav Mahler einmal als „halb Gott, halb Trottel“ bezeichnete, selbst gewählt.