SWR Symphonieorchester: Bruckner aus finnischer Sicht

Eine mittelalterliche Stadt, Morgendämmerung, Waldesrauschen: Mit diesen Worten hat Anton Bruckner einem Freund beschrieben, was er in seiner vierten Sinfonie in Töne fasste. Auch den Titel „Romantische Sinfonie“ hat der Komponist, den sein Kollege Gustav Mahler einmal als „halb Gott, halb Trottel“ bezeichnete, selbst gewählt.

Und die eigenen Sprachgirlanden dann doch wieder ausgehebelt – zumindest das Finale, so Bruckner, könne er nicht erklären, „da woaß i selber nimmer, was i mir dabei denkt hab“. Die Finnin Eva Ollikainen, die am Donnerstagabend im Stuttgarter Beethovensaal am Pult des SWR-Symphonieorchesters die zweite Fassung des Stücks dirigiert, denkt viel: So detailreich und so durchsichtig wie hier hat man das Stück lange nicht mehr gehört. Und hat man je zuvor wahrgenommen, wie viele Quinten einem dieses Stück um die Ohren haut?

Mitten in der Jagd ein Ländler

Die Klarheit der Interpretation ist allerdings auch ein Verdienst des Orchesters, dessen Streichergruppen exzellent verschmelzen und dessen Bläsersolisten großartig sind (allein dem sonst sehr sicheren Solohornisten dürfte sein ausgerechnet beim prominenten Anfang im Konzert am Donnerstag verpatzter Einsatz Albträume beschert haben). Das Grundtempo ist rasch, die Bruckner-typischen Steigerungen werden klug aufgebaut, die Kontraste wirkungsvoll inszeniert – wie etwa zwischen der Jagd-Atmosphäre des Scherzos und dem eingelagerten behäbigen Ländler-Trio. Die Musik klingt wie unter die Lupe gelegt. Das ist sehr überzeugend – bis auf Momente im Andante wie im episodischen, nicht enden wollenden Finale, in denen der große Bogen ein wenig verloren geht.

Ein feingliedriger analytischer Zugriff bestimmt auch Jean Sibelius‘ Violinkonzert. Der Koreaner Inmo Yang, Gewinner des Sibelius-Wettbewerbs 2022, spielt den Solopart in großem Einklang mit dem Orchester und seiner Dirigentin. Hochkonzentriert, hochvirtuos und mit filigranem, feinem, dabei nie nervös wirkendem Ton beleuchtet Yang intensiv Winkel des Stücks, die sonst oft im Schatten bleiben.

Denken tut gut, auch in der Romantik

Vom Anfang des Stücks, der aus dem Nichts herauswächst, bis zu den kantigen Rhythmen des Finales (großartiger Pauker!), das Sibelius selbst als „Danse macabre“ bezeichnete, gestaltet der Geiger einen Weg voller Überraschungen, dem man lauschend selbst dort gerne folgt, wo sich die einzelnen Episoden nicht zu einer einheitlichen Erzählung fügen. Emotional bleibt das Ganze unterkühlt. Romantischer Musik, so die These des Abends, tut es gut, wenn Musikerinnen und Musiker denken. Und auch hinterher noch wissen, woran.