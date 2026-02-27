SWR Symphonieorchester Chefdirigent François-Xavier Roth setzt auf Wagner
François-Xavier Roth dirigiert erneut das SWR Symphonieorchester in der Stuttgarter Liederhalle. Diesmal holt er Wagners Opern in den Konzertsaal. Ist das gelungen?
François-Xavier Roth dirigiert erneut das SWR Symphonieorchester in der Stuttgarter Liederhalle. Diesmal holt er Wagners Opern in den Konzertsaal. Ist das gelungen?
Ein Sympathieträger wird François-Xavier Roth, seit Beginn der Saison Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters, wohl nicht mehr werden. Man kriegt sie einfach nicht aus dem Sinn: die „Dickpics“, die Fotoaufnahmen seines eigenen Geschlechtsteils, die er vor einigen Jahren – der Fall wurde 2024 öffentlich – per Handy an seine Musiker und Musikerinnen versendet hat. Ob er nun auf der Bühne steht oder als Plakat-Konterfei von Stuttgarter Litfaßsäulen herunter lächelt.