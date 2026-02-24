Die mit Spannung erwartete SWR-Debatte wird zum Zwei-gegen-eins-Duell. Grüne und CDU betonen ihre Gemeinsamkeiten. Zeichnet sich hier ein schwarz-grünes Bündnis ab?
24.02.2026 - 22:29 Uhr
In der SWR-Dreierdebatte zur Landtagswahl haben die Spitzenkandidaten von Grünen und CDU über weite Strecken eine gemeinsame Front gegen den Vertreter der AfD gebildet. Der Grüne Cem Özdemir griff den AfD-Spitzenkandidaten Markus Frohnmaier etwa in der Migrationspolitik scharf an. Am Ende seien für die AfD die Migranten schuld, sagte Özdemir. CDU-Chef Manuel Hagel schloss eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD kategorisch aus. „An uns werden sie sich die Zähne ausbeißen.“