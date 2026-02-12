SWR zur Wahl: Die FDP muss draußen bleiben

Ohne Bühne droht ein Nachteil

Dass Parteien diesen Weg beschreiten ist ihr gutes Recht. Vor Wahlen schaut das Wahlvolk ganz besonders intensiv, auf das politische Angebot, wem da die Bühne für die Eigenpropaganda fehlt, der hat einen Nachteil. Es gibt aber auch gute Gründe dafür, nicht immer alle Wettbewerber auf die Bühne zu holen. Die FDP aus dem Kreis der Spitzenkandidaten auszuschließen ist mit Blick auf die aktuelle Lage eine richtige Entscheidung. Zu der spannenderen Frage, ob es richtig war, neben Cem Özdemir und Manuel Hagel auch Markus Frohnmaier zum Triell zu bitten, hat das Gericht nicht entschieden. Es gibt gute Begründungen für die umstrittene Entscheidung des Senders, und gute dagegen. Es ist aber auf jeden Fall ein klares Zeichen dafür, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die AfD nicht strukturell benachteiligt. Auch wenn deren Vertreter das immer wieder behaupten.