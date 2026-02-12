 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Die FDP muss draußen bleiben

SWR zur Wahl Die FDP muss draußen bleiben

SWR zur Wahl: Die FDP muss draußen bleiben
1
Bei der Wahlveranstaltung dieser Zeitung waren alle aussichtsreichen Kandidaten auf dem Podium. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Liberalen aus dem Kreis der Spitzenkandidaten auszuschließen, ist richtig, kommentiert Christian Gottschalk. Zu einer spannenderen Frage äußert sich das Gericht nicht.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Früher, als es mit der SPD und der CDU noch zwei Volksparteien gab, und die FDP letztlich darüber entschieden hat, welche der beiden den Kanzler stellt, da war das politische Leben vergleichsweise einfach. Heute sind fünf Parteien im Landtag, sechs im Bundestag, und es können noch mehr werden. Sie alle brauchen Wahrnehmung, und die gibt es nach wie vor ganz klassisch bei Zeitungen, Fernsehsendern und Diskussionsveranstaltungen. Wer sich dabei benachteiligt sieht, zieht vor Gericht. Weil es immer mehr politische Akteure gibt, haben Gerichte vor den Wahlen immer mehr zu tun.

 

Ohne Bühne droht ein Nachteil

Dass Parteien diesen Weg beschreiten ist ihr gutes Recht. Vor Wahlen schaut das Wahlvolk ganz besonders intensiv, auf das politische Angebot, wem da die Bühne für die Eigenpropaganda fehlt, der hat einen Nachteil. Es gibt aber auch gute Gründe dafür, nicht immer alle Wettbewerber auf die Bühne zu holen. Die FDP aus dem Kreis der Spitzenkandidaten auszuschließen ist mit Blick auf die aktuelle Lage eine richtige Entscheidung. Zu der spannenderen Frage, ob es richtig war, neben Cem Özdemir und Manuel Hagel auch Markus Frohnmaier zum Triell zu bitten, hat das Gericht nicht entschieden. Es gibt gute Begründungen für die umstrittene Entscheidung des Senders, und gute dagegen. Es ist aber auf jeden Fall ein klares Zeichen dafür, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die AfD nicht strukturell benachteiligt. Auch wenn deren Vertreter das immer wieder behaupten.

Weitere Themen

Landtagswahl: Würth: „Nehme an, dass die FDP verschwinden wird“

Landtagswahl Würth: „Nehme an, dass die FDP verschwinden wird“

Reinhold Würth sieht für die FDP im Südwesten schwarz: Warum der Milliardär nicht mehr an die Liberalen glaubt – und wem er jetzt das Amt des Ministerpräsidenten gönnt.
Koalitionsrechner BW: Schwarz-Grün nur „zur Not“

Koalitionsrechner BW Schwarz-Grün nur „zur Not“

Forscher vermessen die Parteienlandschaft in Baden-Württemberg – und sagen einer Koalition aus CDU und Grünen große inhaltliche Gräben voraus. Was wären die Alternativen?
Von David Kersten, Simon Koenigsdorff und Jan Georg Plavec
Triell beim SWR: Die FDP darf nicht zu den Großen ins Fernsehstudio

Triell beim SWR Die FDP darf nicht zu den Großen ins Fernsehstudio

Welche Partei zu welcher Wahlkampfveranstaltung auf die Bühne darf hängt von deren Bedeutung ab. Die Liberalen sind da hinter die AfD zurück gefallen.
Von Christian Gottschalk
Debatte um Social Media: Özdemir freut sich über CDU-Aufschlag, steht aber alleine da

Debatte um Social Media Özdemir freut sich über CDU-Aufschlag, steht aber alleine da

Beim Bundesparteitag in Stuttgart wollen die Christdemokraten über Altersgrenzen für Social Media diskutieren. CDU-Spitzenkandidat Hagel hat dazu eine klare Haltung.
Von Annika Grah
Schwarz-Grün im Theaterhaus: Ungewöhnlich: Oettinger und Bayaz sprechen kurz vor der Landtagswahl

Schwarz-Grün im Theaterhaus Ungewöhnlich: Oettinger und Bayaz sprechen kurz vor der Landtagswahl

Das ist sicher nicht von der CDU-Spitze im Land geplant. Fünf Tage vor der Wahl treffen ein schwarzes und ein grünes Schwergewicht aufeinander.
Von Annika Grah
Baden-Württemberg: Mehr Unfälle am Freitag, den 13.?

Baden-Württemberg Mehr Unfälle am Freitag, den 13.?

Freitag, der 13. – Mythos oder echtes Risiko? Wie sich der „Unglückstag“ auf die Verkehrsunfallzahlen im Land auswirkt.
Baden-Württemberg: Stallpflicht wegen Vogelgrippe endet – Geflügel darf wieder ins Freie

Baden-Württemberg Stallpflicht wegen Vogelgrippe endet – Geflügel darf wieder ins Freie

Die verhängte Stallpflicht für Geflügel läuft aus - in mehreren Regionen Baden-Württembergs dürfen Geflügelhalter ihre Tiere wieder ins Freie lassen. Vorsichtsmaßnahmen bleiben Pflicht.
Ehingen im Alb-Donau-Kreis: Mann will Auto stoppen und wird eingeklemmt

Ehingen im Alb-Donau-Kreis Mann will Auto stoppen und wird eingeklemmt

Ein Moment der Unachtsamkeit, starke Schmerzen und ein Notruf: Was dem Besitzer eines Autos auf einem Parkplatz passiert ist.
Im Karlsruher Zoo: Eisbären in Not – Feuerwehr rückt an

Im Karlsruher Zoo Eisbären in Not – Feuerwehr rückt an

Warum verlor das Eisbärenbecken im Karlsruher Zoo plötzlich Wasser? Die Feuerwehr half rasch, doch die genaue Ursache bleibt vorerst ungeklärt.
Pop-Gottesdienst: Nach Taylor und Harry: Lady-Gaga-Gottesdienst in Heidelberg

Pop-Gottesdienst Nach Taylor und Harry: Lady-Gaga-Gottesdienst in Heidelberg

Die Pop-Gottesdienste der Heidelberger Heiliggeistkirche sind weithin bekannt. Nach Taylor Swift und Harry Styles soll nun Lady Gaga an der Reihe sein.
Weitere Artikel zu FDP Alternative für Deutschland SWR Klage Kommentar
 
 