76 Lämmer tötet ein Goldschakal innerhalb nur weniger Tage auf Sylt. Die zustände Behörde hat nun eine Ausnahmegenehmigung zum Abschuss des geschützten Tieres erteilt.

red/AFP 05.06.2025 - 13:29 Uhr

Auf Sylt kann die Jagd auf einen für die Tötung von fast 80 Lämmern verantwortlichen wilden Goldschakal beginnen. Das schleswig-holsteinische Landesamt für Umwelt erteilte eine Ausnahmegenehmigung zur sogenannten Entnahme des üblicherweise streng geschützten Raubtiers, wie das Umweltministerium am Donnerstag in Kiel mitteilte. Diese trat um Mitternacht in Kraft. Jagdberechtigte auf der Nordseeinsel dürften den Schakal bei Sichtung seither erschießen.