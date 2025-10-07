Kein Hochdeutsch und geizig – Vorurteile gegenüber Baden-Württemberg gibt es genug. Doch wie sympathisch wirkt das Bundesland auf andere? Eine Umfrage gibt Einblicke.
07.10.2025 - 17:31 Uhr
„Wie sympathisch sind Ihnen, ganz allgemein gesprochen, Menschen aus diesem Bundesland?“ hieß es im September 2024. Bei einem Forschungsprojekt der Freien Universität Berlin wurden insgesamt 1630 Personen zwischen 18 und 69 Jahren aus ganz Deutschland nach ihren Sympathien gegenüber den deutschen Bundesländern befragt. Die Ergebnisse der Studie wurden nun vom „Tagesspiegel“ veröffentlicht.