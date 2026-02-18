Sympathisch und Selbstironisch Schiedsrichter-Chef Knut Kircher überzeugt beim Böblinger Fischsuppenessen
Die Fastenrede von DFB-Schiedsrichter-Chef Knut Kircher war das Highlight der überraschend schwach besuchten Böblinger Benefizveranstaltung.
Anpfiff zur Fastenzeit: Knut Kircher, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter und seit 2024 Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, hielt die Fastenrede beim diesjährigen 44. Aschermittwoch-Fischsuppenessen in der Kongresshalle.