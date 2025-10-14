Ein Symposium in Warmbronn stellt am Wochenende das Wirken Frei Ottos in den Mittelpunkt. Der geniale Architekt wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden.

Beim Symposium „Gestalterische Visionen – Frei Ottos architektonisches Wirken zwischen Experiment, Ökologie und Gesellschaft“ am Samstag, 18. Oktober, in der Warmbronner Rolf-Wagner-Halle steht das interdisziplinäre Denken des Architekten Frei Otto im Fokus. Der Kurator der Tagung, Ulrich Wegenast, erklärt im Gespräch, wie relevant Frei Ottos ganzheitlicher Blick auf Architektur auch heute ist. „Wir dürfen die Architektur nicht den Architekten allein überlassen“, sagt er.

Frei Otto hat neue Maßstäbe gesetzt Architektur als gesellschaftliches Experiment, als interdisziplinäre Suche nach neuen Lebensformen und als Vermächtnis des weltweit einflussreichen Frei Otto. Der Architekt, der mit dem Dach des Münchener Olympiastadions oder der Multihalle in Mannheim internationale Maßstäbe setzte, war ein Vordenker. „Frei Otto hat schon in den 60er-Jahren über Nachhaltigkeit, Leichtbau und Beteiligung nachgedacht – lange bevor diese Begriffe im Mainstream ankamen“, betont Wegenast.

Die Veranstaltung bringt internationale Architektinnen und Architekten, Forscher und Künstler zusammen – von der Szenografin Petra Blaisse bis zum Visionär Tobias Wallisser. „Es geht darum, unterschiedliche Perspektiven ins Gespräch zu bringen – so wie es Frei Otto immer getan hat“, fasst Wegenast zusammen.

Baden-Württemberg mit außergewöhnlicher Architekturdichte

Die Tagung in Warmbronn soll auch die Region selbst in den Blick rücken. „Baden Württemberg hat eine außergewöhnlich hohe Architekturdichte. Frei Ottos Wirken hier sichtbar zu machen, ist eine große Chance“, so der Kurator.

Das Symposium findet am Samstag, 18. Oktober, 14 bis 17 Uhr, in Warmbronn statt und ist öffentlich zugänglich. Wer sich für Zukunftsfragen von Architektur und Gesellschaft interessiert, stößt dort nicht nur auf historische Einsichten, sondern auch auf visionäre Ideen für das 21. Jahrhundert. Tickets zu 25 Euro (ermäßigt 10 Euro) sind bei Reservix und an der Abendkasse erhältlich. Die Gesprächsrunde „Frei Otto – lokale Visionen“ um 19 Uhr ist kostenfrei und für alle zugänglich