Ein Symposium in Warmbronn stellt am Wochenende das Wirken Frei Ottos in den Mittelpunkt. Der geniale Architekt wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden.
14.10.2025 - 12:03 Uhr
Beim Symposium „Gestalterische Visionen – Frei Ottos architektonisches Wirken zwischen Experiment, Ökologie und Gesellschaft“ am Samstag, 18. Oktober, in der Warmbronner Rolf-Wagner-Halle steht das interdisziplinäre Denken des Architekten Frei Otto im Fokus. Der Kurator der Tagung, Ulrich Wegenast, erklärt im Gespräch, wie relevant Frei Ottos ganzheitlicher Blick auf Architektur auch heute ist. „Wir dürfen die Architektur nicht den Architekten allein überlassen“, sagt er.