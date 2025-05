Die Syna kontrolliert ihre Hochspannungsleitungen per Sichtflug. Tierbesitzern wird geraten, ihre Pferde oder Schafe auf entfernt liegenden Koppeln unterzubringen.

Sascha Schmierer 12.05.2025 - 16:00 Uhr

Über tief fliegende Helikopter müssen sich die Menschen an Rems und Murr in den nächsten Wochen nicht wundern. Doch im Einsatz sind weder der Rettungsdienst noch die Piloten der Polizeifahndung. Stattdessen wollen Techniker des Energieversorgers Syna per Sichtflug aus dem Hubschrauber heraus den Zustand der Freileitungen der Mittelspannungsnetze kontrollieren.