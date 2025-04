Mobilität in Stetten/Beinstein Stufenfreies Einsteigen geht nun auf Gleis 1

An der S-Bahn-Station Stetten/Beinstein erleben die Fahrgäste an Gleis eins schon, wie es sich ohne den gefährlichen Spalt anfühlt. Am Freitag, 11. April, soll auch das Gleis 2 fertig sein.