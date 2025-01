Nach dem Sturz von Assad sitzen im kurdisch kontrollierten Nordteil Syriens auch deutsche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat in Gefängnissen oder Lagern. Wie geht es für sie weiter?

red/dpa 15.01.2025 - 17:46 Uhr

Die Bundesregierung plant nicht, in Syrien inhaftierte Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit deutscher Staatsbürgerschaft in die Bundesrepublik zu holen. „Eine Rückholung von inhaftierten deutschen Männern aus Nordostsyrien ist nicht geplant“, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin.