Außenministerin Baerbock ist nach Syrien gereist, um mit den neuen Machthabern zu sprechen. Das ist ein richtiges Zeichen, aller Risiken zum Trotz, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.

Tobias Heimbach 03.01.2025 - 15:42 Uhr

Nicht einmal einen Monat ist es her, dass Diktator Baschar al-Assad Syrien verlassen musste. Innerhalb von Wochen zerbrach ein Jahrzehnte währendes Regime. Noch ist völlig offen, was danach kommt. Die neuen Machthaber sind Islamisten – und doch gibt es gibt Anzeichen, dass in dem Land vieles besser werden könnte als in den vergangenen Jahren.