Mehr Drohnen, moderne Technologie, weniger USA: Die Rebellenoffensive in Syrien verändert den Nahen Osten.

Thomas Seibert 04.12.2024 - 15:12 Uhr

Mit ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 haben die Hamas-Terroristen eine Kaskade losgetreten, die mehr als ein Jahr später zur Rebellenoffensive in Syrien geführt hat. Israel reagierte auf den 7. Oktober mit Kriegen in Gaza und Libanon, die die Hamas und die Hisbollah schwächten und damit die Machtlosigkeit ihres Beschützers Iran demonstrierten. Die Rebellen in Syrien erkannten ihre Chance und griffen Staatschef Baschar al-Assad an, der ohne gewohnte Hilfe aus Beirut und Teheran dasteht. Innerhalb einer Woche haben sich die Machtverhältnisse in Syrien stärker verschoben als in den letzten fünf Jahren. Die Bedeutung des Großangriffs reicht weit über Syrien hinaus und wird den ganzen Nahen Osten verändern, selbst wenn Assad das Steuer noch einmal herumreißen sollte.