Es ist das größte Lager für Angehörige von IS-Kämpfern in Syrien. Die bisher zuständigen Kurdenmilizen ziehen sich nun zurück. Die Lage im Nordosten droht sich weiter zu verschärfen.
20.01.2026 - 15:46 Uhr
Die von Kurdenmilizen angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) ziehen nach eigenen Angaben von dem berüchtigten Lager al-Hol in Syrien ab. In dem Lager, das die SDF bisher bewachten, sind Tausende Angehörige von Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) untergebracht, vor allem Frauen, Kinder und Jugendliche. Der Abzug folgt auf eine Offensive von Regierungstruppen im Nordosten.