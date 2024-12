Während die islamistischen Rebellen in Damaskus einrücken, verlässt Baschar al-Assad das Land. Fast ein Vierteljahrhundert hat er in Syrien geherrscht, in mehr als einem Jahrzehnt Bürgerkrieg hielt er sich eisern an der Macht.

Thomas Seibert 08.12.2024 - 11:39 Uhr

Mehr als 24 Jahre lang war Baschar al-Assad in Syrien allgegenwärtig – doch am Sonntagmorgen war er plötzlich verschwunden. Der 59-jährige verließ Damaskus, als Rebellenverbände vor den Toren der Hauptstadt standen und sein Regime kollabierte. Wohin Assad floh, blieb zunächst unklar; nach Medienberichten wollte er sich per Flugzeug nach Moskau absetzen. Mit seiner Flucht aus Damaskus endete die mehr als 50-jährige Herrschaft der Assad-Familie über Syrien und eine der brutalsten Diktaturen des Nahen Ostens.