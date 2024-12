Auch in Deutschland hat das Ende des Assad-Regimes für Freude bei hier lebenden Syrern gesorgt. Auf den Kundgebungen ist häufig eine „alternative“ Flagge zu sehen. Was hat es damit auf sich?

Michael Bosch 09.12.2024 - 11:58 Uhr

In vielen Städten in Deutschland – auch in Stuttgart – hat der Sturz von Bashar al-Assad in Syrien am vergangenen Wochenende für spontane Feiern auf offener Straße geführt. Menschen freuten sich offen und ausgelassen über das Ende des Unrechtsregimes in dem vom Bürgerkrieg gebeutelten Land.