Syrische Großfamilie in Stuttgart Kriminelle verspielen Gastrecht
Das Land schickt eine Großfamilie von Straftätern mit ellenlangem Sündenregister zurück nach Syrien – ein überfälliger Schritt, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Wer sich am Stadtbild unseres Bundeskanzlers Friedrich Merz stört, hat an diesem Montag einen kleinen Denkanstoß erhalten. Der Regierungschef hatte – allerdings sehr vage und allzu vieldeutig – mit einer provokanten Anspielung auf Missstände verwiesen, die das Sicherheitsgefühl vieler beeinträchtigen. Dazu passt das ellenlange Sündenregister jener kriminellen Großfamilie, die in Stuttgart über Jahre ihr Unwesen getrieben hat und sich jetzt auf der Heimreise nach Syrien befindet.
