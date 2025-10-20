 
Syrische Großfamilie in Stuttgart Kriminelle verspielen Gastrecht

1
Mitglied einer kriminellen syrischen Großfamilie aus Stuttgart vor Gericht Foto: dpa

Das Land schickt eine Großfamilie von Straftätern mit ellenlangem Sündenregister zurück nach Syrien – ein überfälliger Schritt, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Wer sich am Stadtbild unseres Bundeskanzlers Friedrich Merz stört, hat an diesem Montag einen kleinen Denkanstoß erhalten. Der Regierungschef hatte – allerdings sehr vage und allzu vieldeutig – mit einer provokanten Anspielung auf Missstände verwiesen, die das Sicherheitsgefühl vieler beeinträchtigen. Dazu passt das ellenlange Sündenregister jener kriminellen Großfamilie, die in Stuttgart über Jahre ihr Unwesen getrieben hat und sich jetzt auf der Heimreise nach Syrien befindet.

 

Worauf der Kanzler offenkundig anspielen wollte, sind Zonen der Unsicherheit, in denen sexuelle Übergriffe und Delikte der Straßenkriminalität überhand nehmen. Unter den einschlägig Tatverdächtigen sind Migranten mancher Herkunftsländer weitaus häufiger vertreten, als es ihrem Bevölkerungsanteil entsprechen würde. Es ist keineswegs rassistisch, das zu benennen, wie Merz vorgeworfen wurde. Es wäre vielmehr ignorant und fahrlässig, davor die Augen zu verschließen. Konsequente Maßnahmen gegen statistisch fundierte Störgefühle, wie Merz sie angedeutet hat, sind unerlässlich. Alles andere spielt jenen in die Hände, die in der Einwanderungspolitik gerne den Rückwärtsgang einlegen würden. Wer über Auswüchse hinwegsieht, trägt Verantwortung für ein Klima, unter dem auch die Mehrzahl der Migranten leidet, die sich nichts zuschulden kommen lassen. Sie bereichern unser Stadtbild. Das wird auch Merz nicht in Zweifel ziehen.

