Rechtsextremismus nimmt in Baden-Württemberg deutlich zu

Die Zahl der Rechtsextremisten in Baden-Württemberg ist laut dem Landesinnenministerium im vergangenen Jahr um rund 28 Prozent gestiegen. Was dahinter steckt.

red/AFP 26.06.2025 - 15:02 Uhr

Die Zahl der Rechtsextremisten in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr um rund 28 Prozent gestiegen. 2024 zählten die Sicherheitsbehörden 3140 Menschen zu der Szene, wie das Landesinnenministerium am Donnerstag in Stuttgart zur Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichts mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es noch 2460 gewesen.