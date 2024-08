Taco Bell ließ Bestellungen testweise von KI statt Menschen annehmen. Nun heißt es, die Software habe weniger Fehler gemacht und sei durchgehend freundlich gewesen.

Matthias Kapaun 01.08.2024 - 06:42 Uhr

Bei der Fast-Food-Kette Taco Bell soll künftig KI statt Menschen Bestellungen am Autoschalter annehmen. In den USA soll die Technik bis Ende des Jahres an mehreren Hundert Standorten installiert werden, wie die Betreiberfirma Yum Brands ankündigte. Auch international wolle man sie mit der Zeit in Schnellrestaurants des Konzerns einführen, hieß es ohne einen genaueren Zeitplan. Zu Yum Brands gehören neben Taco Bell unter anderem auch KFC und Pizza Hut.