Kennen Sie die urkomisch-nachdenkliche Filmkomödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“? Es spielt in dem US-Örtchen Punxsutawney, wo der Murmeltiertag besonders gefeiert wird. Doch woher stammt dieser Brauch? Eine kulturgeschichtliche Spurensuche.
Säugetiere, die wie Murmeltiere graben oder zumindest teilweise unter der Erde leben, sind besonders gut an widriges und stark schwankendes Klima angepasst. Damit weichen sie nicht nur von der Norm ab, sondern reagieren sogar entgegengesetzt zu nicht-grabenden Säugetierarten. Gleichsam kam es in der Evolutionsgeschichte der Säugetiere gerade in Zeiten großer klimatischer Umbrüche zu einer markanten Zunahme von grabenden Gruppen.