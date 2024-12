Heute um 14:00 Uhr beginnt der Vorverkauf für das einzige Deutschland-Konzert von Taemin 2025. So viel kosten die Tickets.

Lukas Böhl 04.12.2024 - 09:51 Uhr

Auf seiner Welt-Tournee „Ephemeral Gaze“ 2025 kommt Taemin für ein Konzert nach Deutschland. Am 7. März 2025 spielt er in der Stadthalle Offenbach in Offenbach am Main. Laut MyMusicTaste beginnt heute um 14:00 Uhr der Vorverkauf auf Eventim. Die Nachfrage scheint bereits groß zu sein: Der Link zu den Tickets wurde in den letzten sieben Tagen mehrere Tausend Mal aufgerufen. Insgesamt hat die Stadthalle eine Kapazität von maximal 4.000 Plätzen. Fans sollten also schnell sein, wenn sie ein Ticket für die Show wollen.