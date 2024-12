Heute um 14:00 Uhr begann der Vorverkauf für das einzige Deutschland-Konzert von Taemin 2025. Die Tickets waren schnell vergriffen.

Lukas Böhl 04.12.2024 - 09:51 Uhr

Die Tickets für Taemins einziges Deutschland-Konzert auf seiner Welt-Tournee „Ephemeral Gaze“ 2025 waren heiß begehrt: Innerhalb von nur 30 Minuten nach Verkaufsstart waren alle Karten ausverkauft. Am 7. März 2025 wird der K-Pop-Star in der Stadthalle Offenbach vor rund 4.000 Fans auftreten. Bereits im Vorfeld deutete sich die hohe Nachfrage an – der Link zum Ticketverkauf wurde in den letzten Tagen tausendfach aufgerufen.