Laut Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sind dort tödliche Schüsse gefallen. Der mutmaßliche Täter ist laut Behörden später in einem Supermarkt erschossen worden.

AFP 18.04.2026 - 17:27 Uhr

Ein Angreifer hat offenbar mehrere Menschen in Kiew erschossen. Das hat Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mitgeteilt. Ein Unbekannter hat in der ukrainischen Hauptstadt Kiew demnach mehrere Menschen erschossen und verletzt. Auch die Polizei hat sich zu den Ereignissen inzwischen geäußert. Der Mann sei, nachdem er sich mit Geiseln in einem Supermarkt verschanzt habe, von Spezialeinheiten der Polizei erschossen worden, teilte Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram mit. Die Zahl der Opfer werde noch überprüft, schrieb er. In Berichten war zunächst von zwei bis fünf Toten die Rede.