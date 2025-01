Zwei Einbrüche in nah beieinander liegenden Wohngebieten ereignen sich am Donnerstagabend in Gerlingen. Ein Zeuge beobachtet zwei Personen beim Verlassen eines der Häuser und nimmt die Verfolgung auf.

Ulrike Otto 10.01.2025 - 11:29 Uhr

Am frühen Donnerstagabend hat es zwei Einbrüche in Wohnhäuser in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) gegeben. Wie die Polizei berichtete, drangen die Einbrecher gegen 18.50 Uhr in ein Haus im Drosselweg ein, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten. Anschließend durchwühlten sie wahrscheinlich alle Möbelstücke.