Zwei Tage, vier Einbrüche: Tamm scheint derzeit im Fokus von Kriminellen zu stehen.

Sabine Armbruster 14.12.2025 - 10:08 Uhr

Erst am Freitag hatten Einbrecher jeweils ein Gebäude in der Silcherstraße und der Reutlinger Straße in Tamm heimgesucht, am Samstag hatten Ganoven dann zwei Häuser in der Tübinger Straße im Visier. Laut Polizei hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen 15 Uhr und 20.45 Uhr jeweils die Terrassentüren auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt. Mehrere Zimmer wurden durchwühlt, außerdem Schränke und Schubladen geöffnet. Was gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unbekannt.