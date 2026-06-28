In der Nacht auf Sonntag haben Streifenbeamte einen 50-Jährigen entdeckt, der in der Plochinger Straße in Köngen (Kreis Esslingen) mit einem gezückten Messer unterwegs war.

Reporter: Petra Pauli (pep)

In der Nacht zum Sonntag hat ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand in Köngen (Kreis Esslingen) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei entdeckten Beamte des Polizeireviers Nürtingen den 50-Jährigen gegen 1.50 Uhr mit einem Messer in der Hand (Symbolbild) auf der Plochinger Straße.

 

Beamte setzen Pfefferspray ein

Der Mann reagierte auf die Ansprache der Einsatzkräfte nicht und setzte seinen Weg in Richtung Bahnhofstraße fort, heißt es in dem Polizeibericht. Weitere Streifen wurden daraufhin hinzugezogen. Weil der 50-Jährige das Messer trotz mehrfacher Aufforderung nicht fallen ließ, setzten die Beamten Pfefferspray ein, das zunächst aber ohne Wirkung blieb. Erst nach weiteren Aufforderungen legte der Mann das Messer weg und mehrere Einsatzkräfte fixierten ihn am Boden.

Bei dem Einsatz erlitt der 50-Jährige leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.