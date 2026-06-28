In der Nacht auf Sonntag haben Streifenbeamte einen 50-Jährigen entdeckt, der in der Plochinger Straße in Köngen (Kreis Esslingen) mit einem gezückten Messer unterwegs war.
28.06.2026 - 12:42 Uhr
In der Nacht zum Sonntag hat ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand in Köngen (Kreis Esslingen) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei entdeckten Beamte des Polizeireviers Nürtingen den 50-Jährigen gegen 1.50 Uhr mit einem Messer in der Hand (Symbolbild) auf der Plochinger Straße.