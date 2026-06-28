Beamte setzen Pfefferspray ein

Der Mann reagierte auf die Ansprache der Einsatzkräfte nicht und setzte seinen Weg in Richtung Bahnhofstraße fort, heißt es in dem Polizeibericht. Weitere Streifen wurden daraufhin hinzugezogen. Weil der 50-Jährige das Messer trotz mehrfacher Aufforderung nicht fallen ließ, setzten die Beamten Pfefferspray ein, das zunächst aber ohne Wirkung blieb. Erst nach weiteren Aufforderungen legte der Mann das Messer weg und mehrere Einsatzkräfte fixierten ihn am Boden.