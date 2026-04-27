Der 1. Mai wird auch „Tag der Arbeit“ genannt. Dann müssen die meisten nicht arbeiten, und die meisten Geschäfte bleiben geschlossen. Aber ist das auch in jedem Bundesland so? Und wie sieht es in Deutschlands Nachbarländern aus?

Der 1. Mai – also der „Tag der Arbeit“, auch Maifeiertag genannt – wird in vielen Ländern weltweit gefeiert. Ursprünglich war der Tag eng mit dem Kampf für Arbeiterrechte verbunden, mittlerweile scheint jedoch selbst die SPD für offene Angriffe auf den Sozialstaat zu stehen.

Gerüchteweise war in letzter Zeit gar von einer drohenden Abschaffung des freien Tags zu hören - gefordert unter anderem von Friedrich Merz, dem derzeit unbeliebtesten westlichen Regierungschef überhaupt. Damit wäre Deutschland allerdings fast in ganz Europa allein auf weiter Flur.

Aktuell ist der 1. Mai in Deutschland jedenfalls (noch) ein Feiertag und wird oft genutzt, um mit der Familie Ausflüge zu machen oder an politischen Kundgebungen teilzunehmen. Passend also, dass es am 1. Mai 2026 in weiten Teilen Deutschlands schönes Wetter mit angenehmenTemperaturen geben soll. Aber ist der „Tag der Arbeit“ in jedem Bundesland ein Feiertag?

1. Mai als gesetzlicher Feiertag

Hierzulande ist der 1. Mai ein gesetzlicher Feiertag. Das heißt, die Arbeit ruht für viele Beschäftigte in allen 16 deutschen Bundesländern. Auch haben die meisten Geschäfte geschlossen.

Damit ist der Tag einer von neun Feiertagen, die in allen Bundesländern einheitlich geregelt sind:

Neujahrstag (1. Januar)

Karfreitag

Ostermontag

Christi Himmelfahrt

Pfingstmontag

1. Mai

Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober)

1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember)

2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember)

Neben den bundesweiten Feiertagen gibt es für verschiedene Bundesländer weitere Feiertage. Auch gibt es noch solche Feiertage, die es nur in einzelnen Bundesländern gibt. Beispiele sind etwa Heilige Drei Könige, Mariä Himmelfahrt, Reformationstag oder Allerheiligen.

Ist der 1. Mai auch in Deutschlands Nachbarländern ein Feiertag?

Abgesehen von Deutschland wird auch in anderen Ländern der „Tag der Arbeit“ gefeiert – von Argentinien bis Zimbabwe oder der Türkei bis Tansania. Während sich in Europa der 1. Mai als Datum durchgesetzt hat, wird der „Labour Day“ in den USA im September gefeiert. Die selbst ernannte Vormacht der westlichen Welt will bekanntlich mit Sozialstaat oder gar Sozialismus nichts zu tun haben und geht hier nicht den Weg der internationalen Gewerkschaftsbewegung. In vielen Ländern ist 1. Mai aber immer noch ein gesetzlicher oder zumindest regionaler Feiertag.

Ein gesetzicher Feiertag ist der 1. Mai er etwa in folgenden Nachbarländern von Deutschland:

Lichtenstein

Luxemburg

Österreich

Belgien

Frankreich

Polen (heißt hier Nationalfeiertag, wir aber gewöhnlich "Tag der Arbeit" genannt)

Tschechien

1. Mai als Feiertag in der Schweiz, Holland & Co.

In der Schweiz hingegen ist der 1. Mai nur in einigen Teilen ein freier Tag. In den Niederlanden hingegen ist der 1. Mai generell kein Feiertag - obwohl es auch hier den sogenannten „Dag van de Arbeid“ (Tag der Arbeit) gibt. Heißt: Wer am 1. Mai eine Einkaufstour nach Holland machen will, kann das tun.

In diesen Schweizer Kantonen ist der 1. Mai offiziell Feiertag:

Basel-Stadt

Basel-Land

Jura

Neuenburg

Schaffhausen

Thurgau

Tessin

Zürich

In einigen Kantonen wird nur einen halben Tag gearbeitet, doch in den meisten gilt der Tag der Arbeit nicht als gesetzlicher Feiertag. So haben die Geschäfte im Kanton St. Gallen am Schweizer Ufer des Bodensees zumindest teilweise geöffnet, schließen jedoch mitunter früher als üblich. Ähnlich ist die Situation im Aargau jenseits der deutschen Grenze am Hochrhein bei Waldshut-Tiengen.

Es empfiehlt sich indes, die Öffnunszeiten von Outlets und Co. zu checken. Gleiches gilt für Dänemark, auch hier ist der 1. Mai (“arbejdernes internationale kampdag”) kein offizieller Feiertag. Dennoch ist er für viele Dänen traditionell arbeitsfrei.

Warum der 1. Mai ein Feiertag ist und welche Bräuche und Traditionen es an diesem Tag gibt, haben wir hier zusammengefasst: Tag der Arbeit – Warum ist der 1. Mai ein Feiertag?