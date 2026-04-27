Der 1. Mai wird auch „Tag der Arbeit“ genannt. Dann müssen die meisten nicht arbeiten, und die meisten Geschäfte bleiben geschlossen. Aber ist das auch in jedem Bundesland so? Und wie sieht es in Deutschlands Nachbarländern aus?
27.04.2026 - 15:16 Uhr
Der 1. Mai – also der „Tag der Arbeit“, auch Maifeiertag genannt – wird in vielen Ländern weltweit gefeiert. Ursprünglich war der Tag eng mit dem Kampf für Arbeiterrechte verbunden, mittlerweile scheint jedoch selbst die SPD für offene Angriffe auf den Sozialstaat zu stehen.