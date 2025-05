Escape Room, Inklusions-Parcours und Weine mit Aussicht – Besucher können das neue Gebäude des Waiblinger Landratsamts am 17. Mai in ungewöhnlichem Rahmen erstmals erleben. Was steckt hinter dem Konzept „Verwaltung der Zukunft“?

Der Erweiterungsbau des Landratsamts am Alten Postplatz in Waiblingen steht kurz vor der offiziellen Übergabe. Mit einem umfangreichen Programm öffnet die Kreisverwaltung am Samstag, 17. Mai, im Rahmen der Remstal Museumsnacht erstmals die Türen des neuen Gebäudes für die Öffentlichkeit.

„Museumsnacht“ soll freilich kein Omen sein. Unter dem Motto „Unser Landratsamt der Zukunft“ will die Verwaltung laut eigenen Angaben Einblick in eine „modern aufgestellte, digitale und bürgerorientierte Arbeitswelt“ geben. Bevor die Mitarbeitenden einziehen, werden Führungen durch das neue Haus angeboten, in dem künftig die Bereiche Jugend und Soziales unter einem Dach gebündelt sind. Auf vier Stockwerken ist Raum für rund 350 Arbeitsplätze entstanden.

Landrat: Meilenstein für klimaneutrale Verwaltung

Bereits beim Richtfest, das im Januar 2024 rund ein Jahr nach der Grundsteinlegung gefeiert wurde, war der Stolz auf das Bauprojekt spürbar. Landrat Richard Sigel bezeichnete das neue Gebäude als „Meilenstein“ in der langfristig angelegten Immobilienkonzeption des Rems-Murr-Kreises. Ziel sei es, bis 2030 eine klimaneutrale, funktionale und moderne Verwaltung an zwei zentralen Standorten zu bündeln.

Das Landratsamt zündet zur Nacht der offenen Tür eine Rakete für seinen Erweiterungsbau. Foto: Rems-Murr-Kreis

Entstanden ist der Neubau in Hybridbauweise: Etwa 80 Prozent bestehen aus Holz, lediglich für tragende Elemente wie Aufzugsschächte kam Beton zum Einsatz. „So viel Holz wie möglich, so wenig Beton wie nötig“ – dieses Prinzip spart laut dem betreuenden Architekten Hellmut Schiefer rund 75 Prozent der sonst üblichen CO₂-Emissionen. Großflächige Fotovoltaikanlagen auf dem Dach und an der Fassade sowie ein eigens angelegter Regenwasserkanal zur Rems sollen den nachhaltigen Betrieb sicherstellen.

Die Raumstruktur ist klar gegliedert: Ein kompakter öffentlicher Bereich, flexible Beratungszonen und ein großzügiges Back-Office – letzteres ausschließlich für Beschäftigte zugänglich, was sowohl effizientere Abläufe als auch mehr Sicherheit gewährleisten soll. Der frühere Trend zu Einzelbüros wurde zugunsten teamorientierter Gruppenräume aufgegeben.

Vielfältiges Programm zur Einweihung des Landratsamts Waiblingen

Die Veranstaltung zur Einweihung versteht sich als Gemeinschaftsprojekt. Neben dem Landratsamt beteiligen sich auch das Polizeipräsidium Aalen, die AOK Gesundheitskasse, die Rems-Murr-Kliniken sowie die benachbarte Villa Roller. Gemeinsam gestalten sie ein Programm mit Informations- und Mitmachangeboten für alle Altersgruppen. Dazu gehören ein Escape Room der Kriminalpolizei, ein Inklusions-Parcours und Einblicke in die Klinikarbeit.

Eine Illumination des Gebäudes soll zudem eine besondere Atmosphäre schaffen. Auf der Dachterrasse präsentiert die ehemalige Weinprinzessin Anja Off, heute Personalverantwortliche im Landratsamt, regionale Weine mit Blick über das Remstal. Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Schulen kümmern sich im Azubi-Café um die kulinarische Versorgung.

Die Daten zum Tag der offenen Tür

Die Veranstaltung findet am Samstag, 17. Mai, von 18 bis 24 Uhr im neuen Erweiterungsbau am Alten Postplatz 10 in Waiblingen statt. Die Anreise ist per Bus bis Stadtmitte möglich, Parkplätze stehen in der Postplatzgarage zur Verfügung. Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Rems-Murr-Kreises abrufbar.