Tag der offenen Tür: SOS-Kinderdorf in Schorndorf gewährt aktuelle Einblicke

Kinderlachen, Musik und offene Türen: Das SOS-Kinderdorf Württemberg in Schorndorf-Oberberken lädt am Sonntag, 10. Mai, zum Tag der offenen Tür ein. Von 11 bis 17 Uhr erwartet Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm für die ganze Familie.

Interessierte können an diesem Tag Einblicke in die Arbeit des Kinderdorfs bekommen, Familienhäuser besichtigen und mit Mitarbeitenden ins Gespräch kommen. Außerdem informiert die Einrichtung über ihre Angebote und Projekte.

Spielstraße, Hüpfburg und Bühnenprogramm

Geplant sind unter anderem eine Spielstraße, Kinderschminken und eine Hüpfburg. Außerdem gibt es einen Bücher- und Spieleflohmarkt sowie ein Bühnenprogramm. Für Essen und Getränke sorgen Grillangebote, Snacks sowie Kaffee und Kuchen im Café der Kita „Am Wasserturm“.

„Der Tag der offenen Tür ist für uns eine wichtige Gelegenheit, unsere Arbeit sichtbar zu machen und mit Menschen aus der Region ins Gespräch zu kommen“, wird Rolf Huttelmaier, Einrichtungsleiter des SOS-Kinderdorfs Württemberg, in der Mitteilung zitiert. „Wir freuen uns sehr, viele Gäste bei uns begrüßen zu dürfen.“

SOS-Kinderdorf betreut mehr als 100 Kinder und Jugendliche

Das SOS-Kinderdorf Württemberg besteht seit 1960 und unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien in schwierigen Lebenslagen. Nach Angaben der Einrichtung leben aktuell mehr als 100 Jungen und Mädchen in acht SOS-Kinderdorffamilien, fünf Wohngruppen und drei Jugendwohngemeinschaften. Daneben begleitet ein rund 60-köpfiges Team Familien und junge Menschen im ambulanten Bereich – etwa durch Schulbegleitung, Sozialarbeit an Schulen oder Hilfen im Alltag.