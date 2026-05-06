Tag der offenen Tür SOS-Kinderdorf in Schorndorf gewährt aktuelle Einblicke
Das SOS-Kinderdorf Württemberg öffnet am Sonntag, 10. Mai, seine Türen für Besucherinnen und Besucher – und bietet Einblicke in das tägliche Leben dort.
Das SOS-Kinderdorf Württemberg öffnet am Sonntag, 10. Mai, seine Türen für Besucherinnen und Besucher – und bietet Einblicke in das tägliche Leben dort.
Kinderlachen, Musik und offene Türen: Das SOS-Kinderdorf Württemberg in Schorndorf-Oberberken lädt am Sonntag, 10. Mai, zum Tag der offenen Tür ein. Von 11 bis 17 Uhr erwartet Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm für die ganze Familie.