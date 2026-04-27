Vor wenigen Wochen wurde der Verwaltungsneubau der Esslinger Kreisverwaltung offiziell eingeweiht, jetzt ist die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.
27.04.2026 - 13:30 Uhr
Der Verwaltungsneubau des Landratsamts Esslingen in den Pulverwiesen ist vor vier Wochen feierlich eingeweiht worden. Am Samstag, 9. Mai, kann sich die Bevölkerung selbst ein Bild davon machen, was sich hinter der Fassade aus Glas und Stahl verbirgt. Beim Tag der offenen Tür geben die Ämter und Dienststellen Einblicke in die Arbeit der Kreisverwaltung. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Mitmachangeboten, Informationsständen, Technik zum Ausprobieren und zwei prominenten Gästen: den VfB-Legenden Hansi Müller und Cacau.