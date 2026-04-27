Vor wenigen Wochen wurde der Verwaltungsneubau der Esslinger Kreisverwaltung offiziell eingeweiht, jetzt ist die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.

Der Verwaltungsneubau des Landratsamts Esslingen in den Pulverwiesen ist vor vier Wochen feierlich eingeweiht worden. Am Samstag, 9. Mai, kann sich die Bevölkerung selbst ein Bild davon machen, was sich hinter der Fassade aus Glas und Stahl verbirgt. Beim Tag der offenen Tür geben die Ämter und Dienststellen Einblicke in die Arbeit der Kreisverwaltung. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Mitmachangeboten, Informationsständen, Technik zum Ausprobieren und zwei prominenten Gästen: den VfB-Legenden Hansi Müller und Cacau.

Das aus den 1970er Jahren stammende Bestandsgebäude am Neckar wurde abgerissen, an seiner Stelle entstand für knapp 144 Millionen Euro ein moderner Neubau – ein „Zukunftsprojekt“, wie die Kreisverwaltung betont: Das Gebäude erfülle höchste Anforderungen an Nachhaltigkeit, biete moderne Arbeitswelten für die Mitarbeitenden und stärke die Nähe zur Einwohnerschaft. Es sei ein Ort, an dem beraten, geplant und gestaltet werde. Hier würden Entscheidungen getroffen, die das Leben im Landkreis Esslingen prägen.

Darüber wird beim Tag der offenen Tür anschaulich und erlebbar informiert. Landrat Marcel Musolf wird ihn um 10.30 Uhr eröffnen. Um 11 Uhr findet die Autogrammstunde mit Hansi Müller und Cacau statt. Wie die Arbeitsplätze aussehen, können Interessierte bei Führungen durch das Haus um 12, 14 und 16 Uhr erfahren. Dabei wird auch die besondere Haustechnik – von der Neckarwasser-Wärmepumpe bis zur Photovoltaikanlage – erklärt und ein Einblick in die umfangreiche Kunstsammlung des Kreises gewährt.

Das neue Landratsamt am Neckar wurde vor wenigen Monaten bezogen. Foto: Roberto Bulgrin

An vielen Stationen können Besucherinnen und Besucher den ganzen Tag über bis 17 Uhr auf der „Ämtermeile“ digitale Anwendungen entdecken und testen, sie erfahren Wissenswertes unter anderem aus den Bereichen Mobilität, Straßen- und Radverkehr, Glasfaser, Planen und Bauen, Umwelt- und Klimaschutz, Landwirtschaft, Wirtschaftsförderung und Ehrenamt. Vorgestellt werden die vielfältigen Beratungs- und Unterstützungsangebote des Kreises sowie Ausbildungsmöglichkeiten und Jobs im Landratsamt. Zudem präsentieren sich die kreiseigenen Unternehmen AWB und Medius Kliniken sowie die Kreissparkasse und die Feuerwehr.

Unsere Empfehlung für Sie Beruf und Familie Im Esslinger Landratsamt gibt’s jetzt eine Betriebskita mit 30 Plätzen Die Esslinger Kreisverwaltung will familienfreundlicher Arbeitgeber sein. Im Neubau in den Pulverwiesen werden Kinder von Mitarbeitenden betreut.

Auch für Kinder ist ein Programm geboten und Foodtrucks vor dem Landrat laden zu einer Snack-Pause ein. Den Besuchern wird eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad dringend empfohlen. Es stehen an diesem Tag nämlich keine Parkplätze am Landratsamt zur Verfügung.