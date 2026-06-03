„Zeit, Zeichen zu setzen“: Unter diesem Motto steht der bundesweite Tag der Organspende am Samstag. Die Bürger werden gebeten, sich für oder gegen eine Spende zu entscheiden.
Viele Deutsche denken sehr positiv über die Organspende. Laut einer bundesweiten Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von 2024 stehen der Organspende 85 Prozent der Befragten positiv gegenüber. Und 45 Prozent haben einen Organspendeausweis oder eine Patientenverfügung. De facto scheiterten aber viele Spenden bislang daran, dass bei über 50 Prozent der Bürger kein schriftlicher Wille vorliegt und Hinterbliebene im Fall der Fälle vor einer Zustimmung zurückschrecken. Der bundesweite Tag der Organspende appelliert deshalb am Wochenende an die Bürger, sich für oder gegen eine Organspende zu entscheiden und diese Entscheidung auch zu dokumentieren. Die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) nennt Wege, wie man seinen persönlichen Willen festlegen kann.