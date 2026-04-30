Einmal im Jahr veröffentlicht Reporter ohne Grenzen eine Liste über die Situation der Medien. Warum Deutschland jetzt nur noch auf Platz 14 steht.
30.04.2026 - 09:51 Uhr
Deutschland ist in der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit erneut zurückgefallen. Die Bundesrepublik liegt nur noch auf Platz 14 und damit drei Ränge schlechter als im Vorjahr, wie die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen (RSF) mitteilte. Die Lage wird weiterhin als „zufriedenstellend“ bewertet, doch Journalistinnen und Journalisten sehen sich laut Bericht zunehmend Bedrohungen im Netz und auf der Straße ausgesetzt.