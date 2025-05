Die Pressefreiheit ist unabdingbar für eine Demokratie – gerät aber von vielen Seiten unter Druck. Donald Trump ist nur ihr prominentester Herausforderer, meint Armin Käfer.

Armin Käfer 02.05.2025 - 15:00 Uhr

Was Sie hier in Händen halten, würde einer wie Donald Trump vielleicht schon als „illegal“ verteufeln. So tituliert der hitzköpfigste US-Präsident seit Menschengedenken oft kritische Medien. Er verachtet die Pressefreiheit. Sie ist ihm ein Gräuel. Und Trump ist nicht allein. Dieses Verfassungsrecht gerät von vielen Seiten unter Druck. Seit der 3. Mai auf Beschluss der Vereinten Nationen zum „Tag der Pressefreiheit“ erklärt worden ist, hat sich die Welt nicht zu deren Vorteil verändert.