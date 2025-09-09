Anlässlich des „Tags der Schiene“ können Interessierte die Baustelle am Umschlagbahnhof in Kornwestheim im Rahmen einer Führung besuchen.

Julia Amrhein 09.09.2025 - 11:32 Uhr

Die Bauarbeiten für das dritte Modul des Umschlagterminals in Kornwestheim befinden sich auf der Zielgeraden. Ein idealer Anlass, um einen Blick hinter den Bauzaun zu werfen und zusätzlich den Betrieb eines Umschlagbahnhofes mitzuerleben. Im Rahmen des „Tags der Schiene“ finden am Freitag und Samstag, 19. und 20. September, entsprechende Führungen mit dem DB-Projektteam statt.