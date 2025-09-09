Anlässlich des „Tags der Schiene“ können Interessierte die Baustelle am Umschlagbahnhof in Kornwestheim im Rahmen einer Führung besuchen.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Die Bauarbeiten für das dritte Modul des Umschlagterminals in Kornwestheim befinden sich auf der Zielgeraden. Ein idealer Anlass, um einen Blick hinter den Bauzaun zu werfen und zusätzlich den Betrieb eines Umschlagbahnhofes mitzuerleben. Im Rahmen des „Tags der Schiene“ finden am Freitag und Samstag, 19. und 20. September, entsprechende Führungen mit dem DB-Projektteam statt.

 

Anmeldung per E-Mail notwendig

Die Baustellen- und Terminalführungen starten am Freitag um 15 und um 17 Uhr, am Samstag geht es um 11 Uhr los. Da die Zahl der Teilnehmer begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter Angabe der gewünschten Uhrzeit und Personenzahl unter kwu.pl@deutschebahn.com bis 14. September notwendig. Achtung: Die Teilnahmebestätigungen werden erst ab 15. September versendet.

Treffpunkt sind die Parkplätze vor dem DUSS-Terminal in Kornwestheim. Es wird dringend darum gebeten, keinesfalls selbst in das Terminal zu fahren oder zu gehen. Voraussetzung zur Besichtigung der Baustelle ist festes, geschlossenes Schuhwerk. Warnwesten und Helme werden vor Ort ausgegeben.