Zum Tag der Schiene bieten Nahverkehrs-Akteure von den Stuttgarter Straßenbahnen und der S-Bahn bis zu Land und Region am 20. September ein Programm auf dem Stuttgarter Schlossplatz.
17.09.2025 - 11:00 Uhr
Im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche, die in diesem Jahr mit dem deutschlandweiten Tag der Schiene zusammenfällt, verwandelt sich am Samstag, 20. September, der Stuttgarter Schlossplatz gegenüber den Königsbaupassagen von 10 bis 17 Uhr in eine Erlebniswelt rund um den Nah- und Regionalverkehr.