Beim Denkmaltag kommt die Stadt Backnang groß raus. Eine Ausstellung in der Stiftskirche zeigt Bilder von Bernhard J. Lattner mit Texten des Bauhistorikers Klaus Loderer. Das Duo hat aber noch einiges mehr vor.

Annette Clauß 01.09.2024 - 09:58 Uhr

Was haben eine altehrwürdige Kirche romanischen Ursprungs und ein Betonklotz aus den 1960er-Jahren gemeinsam? Nichts, könnte man meinen – und liegt prompt falsch. Denn sowohl die evangelische Stiftskirche St. Pankratius auf dem Backnanger Schlossberg als auch der Wasserturm am Dresdner Ring im Stil des Brutalismus sind als Backnanger Baudenkmale geschützt. Das ungleiche Duo ist nur ein Beispiel für viele weitere Gebäude in der Stadt, die unter Denkmalschutz stehen.