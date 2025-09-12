Der Tag des offenen Denkmals steht vor der Tür. In und um Leonberg sind am Sonntag einige geschichtsträchtige Gebäude mit besonderen Aktionen mit dabei.
11.09.2025 - 10:03 Uhr
Beim Tag des offenen Denkmals werden altehrwürdige Gebäude und Gemäuer präsentiert, die sonst verschlossen sind. Auch in Leonberg und Umgebung gibt es an diesem Sonntag, 14. September, für Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit für einen Blick hinter die historischen Kulissen. Koordiniert wird der Tag von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.