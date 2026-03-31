Einmal im Jahr öffnet die Baustelle von Stuttgart 21 ihre Türen für Neugierige. Auch in diesem Jahr kann der neue Bahnhof besichtigt werden.
31.03.2026 - 07:38 Uhr
Seit Jahren leben die Stuttgarter mit einer Mega-Baustelle mitten im Zentrum ihrer Stadt – nun können Neugierige die Stuttgart-21-Baustelle erneut über Ostern erkunden und besichtigen. Für die Tage der offenen Baustelle ist der Komplex von Karsamstag bis Ostermontag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Die wichtigsten Infos für alle, die einen Besuch planen.