Wegen Betonarbeiten muss die Bundesstraße 14 bei Backnang ab Freitagabend, 5. Dezember, bis Samstagabend, 6. Dezember, halbseitig gesperrt werden.
01.12.2025 - 14:52 Uhr
Das Regierungspräsidium Stuttgart sperrt die B14 zwischen der Anschlussstelle Backnang-Mitte (Rems-Murr-Kreis) und der Anschlussstelle Backnang/West, weil auf dem Murrtalviadukt Betonarbeiten durchgeführt werden. Wie die Behörde mitteilt, beginnt die Maßnahme am Freitag, 5. Dezember, um 22 Uhr und soll am Samstag, 6. Dezember, um 18 Uhr abgeschlossen sein.