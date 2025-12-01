Wegen Betonarbeiten muss die Bundesstraße 14 bei Backnang ab Freitagabend, 5. Dezember, bis Samstagabend, 6. Dezember, halbseitig gesperrt werden.

Das Regierungspräsidium Stuttgart sperrt die B14 zwischen der Anschlussstelle Backnang-Mitte (Rems-Murr-Kreis) und der Anschlussstelle Backnang/West, weil auf dem Murrtalviadukt Betonarbeiten durchgeführt werden. Wie die Behörde mitteilt, beginnt die Maßnahme am Freitag, 5. Dezember, um 22 Uhr und soll am Samstag, 6. Dezember, um 18 Uhr abgeschlossen sein.

Betroffen ist ausschließlich die Fahrtrichtung Schwäbisch Hall. Nach Angaben des Regierungspräsidiums sind die Sperrung und die Verkehrslenkung notwendig, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sowie der Arbeitsteams zu gewährleisten. Gearbeitet wird am fünften Überbauabschnitt des neuen Brückenbauwerks.

Während der Sperrung wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Backnang-Mitte über die Innenstadt umgeleitet. Die eingerichtete Strecke führt über die Erbstetter Straße, die Etzwiesenstraße und die Aspacher Straße.

Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet nach eigenen Angaben um Verständnis für die unvermeidbaren Einschränkungen während der Bauzeit.

Aktuelle Informationen zu Straßenbaustellen im Land gibt es laut Behörde bei der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de sowie über die kostenlose App „VerkehrsInfo BW“.