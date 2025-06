Die Europäische Zentralbank hat erneut die Zinsen gesenkt. Was bedeutet das für Anleger, die ihr Geld auf einem Tagesgeld-Konto angelegt haben?

Michael Bosch 05.06.2025 - 15:40 Uhr

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag erneut an der Zinsschraube gedreht und den Einlagenzins auf 2,0 Prozent gesenkt. Diese Entscheidung, die angesichts der gesunkenen Inflation in der Eurozone erwartet wurde, wird sich unmittelbar auf die Tagesgeldkonten der Sparer auswirken – gleiches gilt für die Bauzinsen.