Die Frühjahrssynode im evangelischen Kirchenbezirk Leonberg hat mit einer Satzungsänderung einstimmig den hohen Stellenwert der Erwachsenenbildung unterstrichen.

Arnold Einholz 23.03.2025 - 13:21 Uhr

Die Erwachsenenbildung im Kirchenbezirk ist der Schwerpunkt auf der Agenda der Frühjahrssynode im evangelischen Kirchenbezirk Leonberg gewesen. Bei der Tagung der Synodalen im evangelischen Gemeindehaus in Rutesheim war sie das Thema mehrerer Tagesordnungspunkte – mit dem Ziel, ihre Rolle und Bedeutung in der Kirchenarbeit im Kirchenbezirk, also dem Dekanat Leonberg zu stärken. Vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Veränderungen in der Kirche insgesamt, im Bezirk und in den Gemeinden, stehen auch in der Bildungsarbeit Veränderungen an.