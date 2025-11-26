Die Mitgliederversammlung des Landesbauernverbands wird zur Bühne für agrarpolitischen Schlagabtausch. Spitzenkandidaten liefern Wortgefechte – und die Bauernfamilien klare Forderungen.
26.11.2025 - 14:00 Uhr
Was als Jahresversammlung begann, endete in einem politischen Schlagabtausch mit klarer Botschaft: Die Landwirtschaft in Baden-Württemberg steht unter Druck – und sie fordert Antworten. Mit rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die 35. Mitgliederversammlung des Landesbauernverbands (LBV) in der Fellbacher Schwabenlandhalle mehr als eine Pflichtübung. Sie wurde zur agrarpolitischen Generalprobe für die Landtagswahl 2026.